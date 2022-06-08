Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України, інформує 24 канал. Окупанти продовжують докладати зусиль для захоплення Луганської та Донецької областей.

Зауважте Окупанти контролюють більшу частину Сєвєродонецька, – Гайдай про бої на вулицях міста

Ситуація на Сході

У Міноборони повідомили, що ситуація на Сході України досі залишається напруженою. В окупантів одразу кілька цілей – захоплення Донецької та Луганської областей, утримання сухопутного коридору з українським півостровом Крим та приєднання тимчасово окупованих після 24 лютого територій до свого складу.

У Сєвєродонецьку тривають динамічні вуличні бої. Нашим воїнам вдалося відкинути окупантів на південний схід від міста.

Російські загарбники обстрілюють населені пункти Донецької області. Зокрема Слов’янськ, Авдіївка, Курахове, Краматорськ, Бахмут, Соледар, Святогірськ. Крім того, у Міноборони констатують, що, на жаль, є ймовірність того, що окупанти можуть дійти до Слов'янська.

Слід констатувати, що російські війська продовжують дуже повільний наступ та можуть за деякий час просунутись у напрямку Слов’янської агломерації Донецької області,

– зазначили у пресслужбі Міноборони.

Також у відомстві зазначають, що на Харківському напрямку росіяни ведуть активну оборону й обстрілюють цивільну інфраструктуру. Водночас на Слов’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках загарбники намагаються наступати.

Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру нашої держави.

Що відбувається у Сєвєродонецьку

Російські окупанти уже котрий день намагаються захопити Сєвєродонецьк, який з 2014 року є обласним центром Луганської області. За місто тривають важкі бої.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що родичі мешканців міста просять евакуювати їхніх рідних, однак виїхати з Сєвєродонецька уже неможливо. Станом на 8 червня у місті залишилися близько 15 тисяч осіб.

Гайдай констатував, що окупанти, на жаль, контролюють більшу частину міста. Однак Збройні Сили продовжують давати потужну відсіч ворогу.

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