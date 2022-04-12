Игорь Скучинский – старший лейтенант ВСУ, командир разведывательного взвода 14-й ОМБр им. князя Романа Великого, также участвовал в боевых действиях на Востоке Украины в 2018 году, мастер спорта по гиревому спорту, участник всеукраинских спортивных соревнований и соревнований ВСУ. Женат, воспитывает дочь Еву.
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Редакция 24 канала знает Игоря лично, как патриотичного и доброго человека.
Военный на Востоке Украины в 2018 году / Фото из Facebook Игоря Скучинского
С началом полномасштабной агрессии России против Украины, Игорь с собратьями встали на защиту родной земли на Юге Украины. В конце марта вместе со своей бригадой отражали вражеское наступление в Николаевской области и попали под минометный обстрел. В результате этого Игорь потерял левую нижнюю конечность, а также получил много осколочных ранений, которые повредили внутренние органы.
К счастью, врачам удалось спасти жизнь военного. В настоящее время он проходит лечение в реанимационном отделении Кировоградской областной больницы. Однако впереди длительное дорогостоящее лечение, протезирование и реабилитация.
Игорь Скучинский женат и воспитывает дочь Еву / Фото из Facebook Игоря Скучинского
"Впереди не один день реабилитации и не одно оперативное вмешательство, установка новой ножки и Паралимпийские игры!" – оптимистично говорит брат Александр.
Военный неоднократно участвовал в спортивных соревнованиях и одерживал победу / Фото из Facebook Игоря Скучинского
Семья военного организовала сбор средств на лечение. Поможем Игорю покорить новые спортивные вершины вместе.
А также при желании помочь с лечением или реабилитацией оставляем контакт его жены Лины Скучинской.
Реквизиты для финансовой помощи:
Карта ПриватБанка для переводов в пределах Украины:
5168745114200055
Скучинская Л.И
BENEFICIARY
Получатель (Ф. И. О. получателя счета на латинице)
SKUCHYNSKA LINA 44701, Ukraine,region Volynska,district Volodymyr-Volynskyi,city Volodimir,street Shakhtarska,building 21,flat 7
IBAN:
UA933052990262066400932100594
ACCOUNT
Счет в банке получателя
4149 4998 0004 7589
BANK OF BENEFICIARY
Банк получателя
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
Счет банка получателя в банке-корреспонденте
0011000080
INTERMEDIARY BANK
Банк-корреспондент
JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
Валютная карта USD:
4149499800047589