Игорь Скучинский – старший лейтенант ВСУ, командир разведывательного взвода 14-й ОМБр им. князя Романа Великого, также участвовал в боевых действиях на Востоке Украины в 2018 году, мастер спорта по гиревому спорту, участник всеукраинских спортивных соревнований и соревнований ВСУ. Женат, воспитывает дочь Еву.

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Редакция 24 канала знает Игоря лично, как патриотичного и доброго человека.

Военный на Востоке Украины в 2018 году / Фото из Facebook Игоря Скучинского

С началом полномасштабной агрессии России против Украины, Игорь с собратьями встали на защиту родной земли на Юге Украины. В конце марта вместе со своей бригадой отражали вражеское наступление в Николаевской области и попали под минометный обстрел. В результате этого Игорь потерял левую нижнюю конечность, а также получил много осколочных ранений, которые повредили внутренние органы.

К счастью, врачам удалось спасти жизнь военного. В настоящее время он проходит лечение в реанимационном отделении Кировоградской областной больницы. Однако впереди длительное дорогостоящее лечение, протезирование и реабилитация.

Игорь Скучинский женат и воспитывает дочь Еву / Фото из Facebook Игоря Скучинского

"Впереди не один день реабилитации и не одно оперативное вмешательство, установка новой ножки и Паралимпийские игры!" – оптимистично говорит брат Александр.

Военный неоднократно участвовал в спортивных соревнованиях и одерживал победу / Фото из Facebook Игоря Скучинского

Семья военного организовала сбор средств на лечение. Поможем Игорю покорить новые спортивные вершины вместе.

А также при желании помочь с лечением или реабилитацией оставляем контакт его жены Лины Скучинской.

Реквизиты для финансовой помощи:

Карта ПриватБанка для переводов в пределах Украины:

5168745114200055

Скучинская Л.И

BENEFICIARY

Получатель (Ф. И. О. получателя счета на латинице)

SKUCHYNSKA LINA 44701, Ukraine,region Volynska,district Volodymyr-Volynskyi,city Volodimir,street Shakhtarska,building 21,flat 7

IBAN:

UA933052990262066400932100594

ACCOUNT

Счет в банке получателя

4149 4998 0004 7589

BANK OF BENEFICIARY

Банк получателя

JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

CORRESPONDENT ACCOUNT

Счет банка получателя в банке-корреспонденте

0011000080

INTERMEDIARY BANK

Банк-корреспондент

JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Валютная карта USD:

4149499800047589



