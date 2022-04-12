Денис Шмыгаль отметил, что армия – ключевой приоритет. Именно поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 миллиарда гривен для Вооруженных Сил Украины.

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Кроме этого, он отметил, что еще дополнительно 1,5 миллиарда гривен предоставили Службе безопасности Украины.

На что были выделены средства

19 миллиардов гривен пойдут на закупку вооружения.

7 миллиардов гривен на ремонт техники и вооружения.

5 миллиардов гривен на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным.

1,3 миллиарда гривен на оперативное обеспечение.

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