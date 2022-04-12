Денис Шмигаль зазначив, що армія – ключовий пріоритет. Саме тому минулого тижня додатково направили 33 мільярди гривень для Збройних Сил України.

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Крім цього, він зазначив, що ще додатково 1,5 мільярда гривень надали Службі безпеки України.

На що були виділені кошти

  • 19 мільярдів гривень підуть на закупівлю озброєння.
  • 7 мільярдів гривень на ремонт техніки та також озброєння.
  • 5 мільярдів гривень на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим.
  • 1,3 мільярда гривень на оперативне забезпечення.

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