Денис Шмигаль зазначив, що армія – ключовий пріоритет. Саме тому минулого тижня додатково направили 33 мільярди гривень для Збройних Сил України.

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Крім цього, він зазначив, що ще додатково 1,5 мільярда гривень надали Службі безпеки України.

На що були виділені кошти

19 мільярдів гривень підуть на закупівлю озброєння.

7 мільярдів гривень на ремонт техніки та також озброєння.

5 мільярдів гривень на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим.

1,3 мільярда гривень на оперативне забезпечення.

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