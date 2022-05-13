Советник главы Офиса Президента спросил, все ли видели видео CNN, на котором российские военные ради фана стреляют в спину мирным гражданам. Подоляк подчеркнул, что цена одного дня промедления – это сотни убитых и изнасилованных.
Заметьте Дуда заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию
Все видели видео CNN, где российские военные ради фана стреляют в спину мирным гражданам? Сколько таких преступлений совершается в эту минуту на Востоке и Юге Украины? Цена одного дня промедления – сотни убитых и изнасилованных. Цена недели – тысячи человек,
– заявил Подоляк.
Кроме того, советник главы Офиса Президента опубликовал жуткое видео от CNN и пожелал Полу "приятного утреннего кофе".
Подоляк упрекнул сенатора Кентукки: смотрите видео
Пророссийский сенатор-трампист пытается блокировать законопроект
- Пол – пророссийский сенатор – пытается блокировать закон о предоставлении 40 миллиардов долларов помощи Украине. В то же время ему фактически удалось затянуть принятие документа на несколько дней.
- Сенатор хочет, чтобы закон предусматривал создание специального генерального инспектора. Его предназначением будет контролировать расходы военной помощи Украине.
- Сенатор Чак Шумер заявил, что новый пакет помощи готов к отправке в Украину. Однако Пол не дает это воплотить.
В основном Пол известен своим скандальным поведением. В частности, в разгар пандемии COVID-19 призвал "снимать маски и сжигать паспорта вакцинации".
Палата представителей США приняла законопроект
- Палата представителей США еще 11 апреля приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов для поддержки Украины. Эти деньги – первая сумма, которую Штаты выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.
- "За" проголосовали 368 законодателей. "Против" – всего 57.
- Роза ДеЛауро – конгрессвумен – подчеркнула, что Украина нуждается в срочной помощи, а США могут ее оказать.
- ДеЛауро отметила: "Мы несем моральную ответственность за оказание этой поддержки".
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