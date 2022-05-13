Советник главы Офиса Президента спросил, все ли видели видео CNN, на котором российские военные ради фана стреляют в спину мирным гражданам. Подоляк подчеркнул, что цена одного дня промедления – это сотни убитых и изнасилованных.

Заметьте Дуда заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию

Все видели видео CNN, где российские военные ради фана стреляют в спину мирным гражданам? Сколько таких преступлений совершается в эту минуту на Востоке и Юге Украины? Цена одного дня промедления – сотни убитых и изнасилованных. Цена недели – тысячи человек,

– заявил Подоляк.

Кроме того, советник главы Офиса Президента опубликовал жуткое видео от CNN и пожелал Полу "приятного утреннего кофе".

Подоляк упрекнул сенатора Кентукки: смотрите видео

Пророссийский сенатор-трампист пытается блокировать законопроект

Пол – пророссийский сенатор – пытается блокировать закон о предоставлении 40 миллиардов долларов помощи Украине. В то же время ему фактически удалось затянуть принятие документа на несколько дней.

Сенатор хочет, чтобы закон предусматривал создание специального генерального инспектора. Его предназначением будет контролировать расходы военной помощи Украине.

Сенатор Чак Шумер заявил, что новый пакет помощи готов к отправке в Украину. Однако Пол не дает это воплотить.

Заметьте! Ранее Пол тесно сотрудничал с бывшим президентом страны Дональдом Трампом.

В основном Пол известен своим скандальным поведением. В частности, в разгар пандемии COVID-19 призвал "снимать маски и сжигать паспорта вакцинации".

Палата представителей США приняла законопроект

Палата представителей США еще 11 апреля приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов для поддержки Украины. Эти деньги – первая сумма, которую Штаты выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.

"За" проголосовали 368 законодателей. "Против" – всего 57.

Роза ДеЛауро – конгрессвумен – подчеркнула, что Украина нуждается в срочной помощи, а США могут ее оказать.

ДеЛауро отметила: "Мы несем моральную ответственность за оказание этой поддержки".

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