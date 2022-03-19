Главная причина – компания Nestle отказалась покинуть рынок России. Швейцарская корпорация отказалась покинуть российский рынок несмотря на просьбы главы правительства Украины и давление со стороны коллег по цеху.

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Группа Anonymous призывает бойкотировать Nestle

В пятницу, 18 марта, активистская организация призвала бойкотировать Nestle, ведь почти 400 мировых компаний сообщили о намерении остановить свою деятельность и бизнес на территории России. Согласно опросу Morning Consult, который провели в начале марта, почти 75% жителей США поддерживают этот бойкот.

Добавим, что корпорация Nestle прекратила рекламу, капитальные вложения, а также доставку товаров, которые не входят в категорию первой необходимости в Россию. Однако они продолжают обеспечивать государство-агрессора предметами первой необходимости. Например, детским питанием.

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