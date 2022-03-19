112 детей погибли и более 140 получили ранения. Такие данные приводит Офис Генерального прокурора по состоянию на 19 марта.
Достойно внимания И в один момент повалились потолки, выбило окна, – житель Ирпеня рассказал об аде из-за России
Больше всего пострадавших в Киевской – 57, Харьковской – 36, Черниговской – 30, Донецкой – 28, Николаевской – 21, в Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской области – 14 .
При этом количество погибших и раненых может быть больше. Ведь отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Случаи гибели детей во время войны
- 16 марта 2022 года российские военные незаконно завладели домом в селе Колонщина Киевской области, убив двух его жителей, среди которых 16-летний подросток.
- 18 марта 2022 года в селе Лоцкино Николаевской области погиб 16-летний парень в результате взрыва противотанковой мины.
- 18 марта 2022 года из-под завалов Черниговского общежития спасатели достали тела 7-летних двойняшек – мальчика и девочку.