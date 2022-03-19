112 дітей загинуло та понад 140 отримало поранення. Такі дані наводить Офіс Генерального прокурора станом на 19 березня.

Варте уваги І в один момент повалилися стелі, вибило вікна, – житель Ірпеня розповів про пекло через Росію

Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Чернігівській – 30, Донецькій – 28, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях.

При цьому що кількість загиблих та поранених може бути більшою. Адже відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Випадки загибелі дітей під час війни