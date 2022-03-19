112 дітей загинуло та понад 140 отримало поранення. Такі дані наводить Офіс Генерального прокурора станом на 19 березня.
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Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Чернігівській – 30, Донецькій – 28, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях.
При цьому що кількість загиблих та поранених може бути більшою. Адже відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Випадки загибелі дітей під час війни
- 16 березня 2022 року російські військові незаконно заволоділи будинком у селі Колонщина в Київській області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.
- 18 березня 2022 року у селі Лоцкино Миколаївської області загинув 16-річний хлопець у результаті вибуху протитанкової міни.
- 18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят – хлопчика та дівчинку.