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      Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

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      Снизилась цена на газ для населения в апреле / Иллюстративное фото / 24 канал

      Оптовая цена на природный газ для населения в апреле снизилась до 2,9 гривен за кубометр. Это на 15% меньше, чем было в марте.

      Снижение цены на газ связано с новым индикатором на внутреннем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

      Ранее в "Нафтогазе" готовы возвращать потребителям сэкономленные деньги за газ

      Оптовая цена в апреле установлена ​​на уровне, на 15% ниже цены марта, и на 18% – ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению № 17
      – говорится в сообщении.

      Заметим, что с января 2020 года цена газа для населения упала на 38%.

      По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей.

      "Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантина", – отметил Коболев.

      С чем связано падение цен на газ

      • с рекордными запасами газа в хранилищах Европы и Украины;
      • теплой зимой;
      • экономическим кризисом;
      • пандемией коронавируса в мире. 
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Цены Нафтогаз Газ
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