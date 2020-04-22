Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%
Оптовая цена на природный газ для населения в апреле снизилась до 2,9 гривен за кубометр. Это на 15% меньше, чем было в марте.
Снижение цены на газ связано с новым индикатором на внутреннем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".
Ранее в "Нафтогазе" готовы возвращать потребителям сэкономленные деньги за газ
Оптовая цена в апреле установлена на уровне, на 15% ниже цены марта, и на 18% – ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению № 17
– говорится в сообщении.
Заметим, что с января 2020 года цена газа для населения упала на 38%.
По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей.
"Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантина", – отметил Коболев.
С чем связано падение цен на газ
- с рекордными запасами газа в хранилищах Европы и Украины;
- теплой зимой;
- экономическим кризисом;
- пандемией коронавируса в мире.
Читайте также
-
Больные коронавирусом медики умерли в Черновицкой областисегодня , 21:21
-
Саакашвили и Ермак вместе учились в институте, – Омелянсегодня , 19:52
-
Кернес отказался выделять деньги на доплату врачам, которые борются с СОVID-19сегодня , 17:37
-
Зеленский не исключает увольнения генпрокурора Венедиктовойсегодня , 17:08
-
Прорыв через пункт пропуска на Волыни: злоумышленник снес шлагбаум и наехал на ногу пограничникусегодня , 17:54
-
Когда заработает метро в Киеве: ответы властисегодня , 18:15