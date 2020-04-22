Цена газа для населения в апреле снизилась на 15%

Оптовая цена на природный газ для населения в апреле снизилась до 2,9 гривен за кубометр. Это на 15% меньше, чем было в марте.

Снижение цены на газ связано с новым индикатором на внутреннем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

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Оптовая цена в апреле установлена ​​на уровне, на 15% ниже цены марта, и на 18% – ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению № 17

– говорится в сообщении.

Заметим, что с января 2020 года цена газа для населения упала на 38%.

По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, снижение цен на газ третий месяц подряд – позитивный сигнал для людей.

"Счета за газ в апреле должны снизиться и из-за окончания отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены "Нафтогаза". В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантина", – отметил Коболев.

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