Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%
Оптова ціна на природний газ для населення у квітні знизилась до 2,9 гривень за кубометр. Це на 15% менше, ніж було у березні.
Зниження ціни на газ пов'язане з новим індикатором на внутрішньому ринку. Про це повідомили в прес-службі "Нафтогазу".
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Оптова ціна у квітні встановлена на рівні, що на 15% нижча ціни березня, і на 18% – нижча, ніж розрахункова ціна квітня згідно з постановою № 17,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що з січня 2020 року ціна газу для населення впала на 38%.
За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей.
"Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни "Нафтогазу". У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантину" – зазначив Коболєв.
З чим пов’язане падіння цін на газ
- з рекордними запасами газу в сховищах Європи та України;
- теплою зимою;
- економічною кризою;
- пандемією коронавірусу у світі.
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