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      Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

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      Знизилася ціна на газ для населення у квітні / Ілюстративне фото / 24 канал

      Оптова ціна на природний газ для населення у квітні знизилась до 2,9 гривень за кубометр. Це на 15% менше, ніж було у березні.

      Зниження ціни на газ пов'язане з новим індикатором на внутрішньому ринку. Про це повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

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      Оптова ціна у квітні встановлена на рівні, що на 15% нижча ціни березня, і на 18% – нижча, ніж розрахункова ціна квітня згідно з постановою № 17,
      – мовиться у повідомленні.

      Зауважимо, що з січня 2020 року ціна газу для населення впала на 38%.

      За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, зниження цін на газ третій місяць поспіль – позитивний сигнал для людей.

      "Рахунки за газ у квітні мають знизитись і через закінчення опалювального сезону, і через зменшення відпускної ціни "Нафтогазу". У підсумку, я сподіваюсь, зменшиться навантаження на бюджети українських домогосподарств, які відчувають негативні наслідки карантину" – зазначив Коболєв.

      З чим пов’язане падіння цін на газ

      • з рекордними запасами газу в сховищах Європи та України;
      • теплою зимою;
      • економічною кризою;
      • пандемією коронавірусу у світі.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Ціни Новини України Нафтогаз Газ Новини політики
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