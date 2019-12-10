Цена на газ в декабре снизилась

"Нафтогаз" снизил на декабрь цену на газ для населения и теплокоммунэнерго на 13% по сравнению с ценой в ноябре. Так, стоимость газа упала до 4,277 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Это цена газа в декабре без учета НДС, транспортных расходов и наценки, сообщили в "Нафтогазе".

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По результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась. Однако регулируемая цена на газ в декабре все же снизилась в соответствии с заявленной таможенной стоимостью растаможенного в ноябре газа, сообщили в "Нафтогазе".

Там также напомнили, что такой уровень цен не является рыночным и определяется по формуле, установленной постановлением Кабмина. Но уже с 1 января 2020 года Украина перейдет на рыночное формирование цен на газ для бытовых потребителей.

Что означает декабрьская цена для покупателей "Газового запаса"

В этом месяце регулируемая цена газа оказалась ниже, чем цена на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас" (4,874 тысячи гривен за тысячу кубометров). Поэтому клиенты, которые планировали в декабре использовать часть газового запаса, могут оплатить ресурс по более низкой цене. Но по желанию можно использовать газовый запас.

Использовать газовый запас можно до 31 марта 2020 года включительно. Деньги за предоплаченный, но не использованный объем вернут на счет потребителя в полном объеме после 1 апреля 2020 года.

Что такое "Газовый запас"? Это услуга, которая позволила украинцам заплатить заранее за газ, который они потребляют зимой во время отопительного сезона. За этот газ платили по ценам, которые действовали летом. Максимальный объем газа, который можно закупить, составил 25 тысяч кубометров.