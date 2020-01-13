Почему дорожают сигареты и сколько они будут стоить в новом году

С 1 января 2020 в Украине существенно подорожают сигареты. В частности, возрастет стоимость табаконагревающих устройств типа IQOS. Сколько теперь будет стоить выйти на перекур – в материале 24 канала.

Обреченные на подорожание

У Украины есть обязательства, которые мы взяли, подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС. Еще в 2017 году на законодательном уровне был прописан 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия.

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Так, на 2018 год – на 30%, и следующие 7 лет – на 20% ежегодно. Согласно этому графику, Украина до 2025 года должна привести национальные ставки акциза к минимальному уровню, действующему в ЕС, а именно – EUR 90 за тысячу штук.

Ежегодно у нас увеличивается акциз на 20%, что приводит к росту цены, которая должна соответствовать европейской. Это сделали для того, чтобы не было оснований для тех контрабандных вещей, которые сегодня есть,

– объясняет экономист Олег Пендзин.

Единственный способ заставить эту отрасль работать полностью в рамках законодательного поля (речь идет о контрабандных потоках из Украины в Евросоюз), – увеличить стоимость сигарет у нас и увеличить объем акциза в соответствии с европейский требований. Собственно, мы все делаем для этого.

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С 1 января цены на сигареты увеличатся примерно на 20%. Таким образом, в среднем пачка будет стоить от 45 гривен. Также повысятся цены и на стики, что приведет к удорожанию табаконагревающих устройств.

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Еще недавно килограмм табака стоил 949 гривен, а уже с 1 января его стоимость возрастет до 1 139 гривен. Для электронных сигарет и систем нагрева табака создан отдельный код товара и акциз на них с 1 января составит 1 213 гривен. Средняя цена одной пачки сигарет с 2020 года составит 45 гривен, стики обойдутся в 63 гривны.

Монополия гигантов

Второй момент. Стоит понять, что сейчас все сигареты в Украине производятся филиалами мировых сигаретных гигантов, представленных в нашей стране. Практически все производители работают легально, но пока у нас нет национального производителя сигарет. В Украине не наблюдается ни одного бренда, который бы полностью был отечественным. Собственно, как и нет компании, которая бы имела сугубо украинские корни.

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Компании, работающие на украинском рынке, являются представительствами крупных мировых корпораций. Сигаретная отрасль давно приватизирована мировыми производителями. В этой ситуации не приходится говорить, что эта отрасль работает в тени – это не так, поскольку ситуация немножко иная.

В последнее время в Украине принят ряд законов, которые приводят к нерентабельности производства сигарет. К примеру "Прилуки" почти закрыты: региональное представительство переведено в Румынию, в частности, в Бухарест,

– отмечает Олег Пендзин.



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Такую ситуацию экономист связывает с четким определением объема средств, которые должны остаться при продаже товара оптом и в розницу. В случае установления максимальной предельной цены на сигареты их производство не является выгодным. В этой ситуации экономист видит достаточно большую проблему: отсутствие общего языка между производителями, оптовиками, властью. Ведь в последнее время правительство инициирует такие изменения в налоговое законодательство в отношении сигарет, которые не способствуют работе международных компаний в Украине.

Рынок достаточно сложный и криминализированный, речь идет о больших объемах контрабанды. Вместе с тем, считаю, – все эти вопросы будут решены и поэтому я бы не делал из этого трагических выводов,

– резюмирует Олег Пендзин.

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Единственное, отечественные курильщики должны понять – через несколько лет в Украине пачка сигарет будет стоить столько же, как и в Европе. Эта привычка станет действительно элитарной, поэтому тем, кто все еще курит, стоит уже сейчас начинать забывать про перекуры.