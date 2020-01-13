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      Чому дорожчають сигарети і скільки вони коштуватимуть в новому році

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      Перекури значно подорожчають / Колаж 24 каналу

      З 1 січня 2020 року в Україні суттєво дорожчають сигарети. Зокрема, зросте вартість і тютюнонагріваючих пристроїв типу IQOS. Скільки відтепер коштуватиме вийти на перекур, – в матеріалі 24 каналу.

      Приречені на здорожчання

      В України є зобов’язання, які ми взяли, підписуючи Угоду про асоціацію з ЄС. Ще у 2017 році на законодавчому рівні було прописано 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

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      Так, у 2018 році вони мали зрости в ціні – на 30%, а протягом наступних 7 років – на 20% щорічно. Згідно з цим графіком Україна до 2025 року має привести національні ставки акцизу до мінімального рівня, діючого в ЄС, а саме – EUR 90 за тисячу штук.

      Щороку, у нас збільшується акциз на 20%, що призводить до зростання ціни, яка має відповідати європейській. Це зробили для того, щоб не було підстав для тих контрабандних речей, які сьогодні є,
      – пояснює економіст Олег Пендзин.

      Єдиний спосіб змусити цю галузь працювати цілковито в межах законодавчого поля (йдеться про контрабандні потоки з України в Євросоюз), – підвищити вартість цигарок у нас та збільшити обсяг акцизу у відповідності до європейський вимог. Власне, ми все робимо для цього.

      Що менше шкодить організму курця –​ звичайні сигарети чи системи нагріву, дивіться тут:

      З 1 січня ціни на сигарети збільшаться приблизно на 20%. Таким чином, в середньому пачка коштуватиме від 45 гривень. Також підвищаться ціни й на стіки, що призведе до подорожчання тютюнонагріваючих пристроїв.

      Ціноутворення: Сигарети серйозно подорожчають в Україні: чому і на скільки

      Ще донедавна кілограм тютюну коштував 949 гривень, а вже з 1 січня його вартість зросла до 1 139 гривень. Для електронних цигарок і систем нагріву тютюну створено окремий код товару і акциз на них з 1 січня 2020 року становить 1 213 гривень. Середня ціна однієї пачки цигарок з 2020 року складає 45 гривень, стіки обійдуться у 63 гривні.

      Монополія гігантів

      Другий момент. Варто зрозуміти наступне: у нас немає національного виробника цигарок. В Україні неіснує жодного бренду, який би повністю був вітчизняним. Власне, як і немає компанії, яка б мала суто українське коріння.

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      Компанії, що працюють на українському ринку є представництвами великих світових корпорацій. Цигаркова галузь давно приватизована світовими виробниками. В цій ситуації не доводиться говорити, що ця галузь працює в тіні – це не так, оскільки ситуація трошки інакша.

      Останнім часом в Україні ухвалили низку законів, які призводять до нерентабельності виробництва цигарок. Приміром "Прилуки" майже закриті: регіональне представництво переведено в Румунію, зокрема, до Бухаресту,
      – зазначає Олег Пендзин.

      подорожчання цигарок, ціна сигарет
      Перекур – не лише шкідливе, а й дуже дороге задоволення / Фото 24 каналу

      Таку ситуацію економіст пов’язує з чітким визначенням обсягу коштів, які мають залишаться при продажу товару гуртом та в роздріб. У разі встановлення максимальної граничної ціни на сигарети, їх виробництво не є вигідним. В цій ситуації економіст бачить достатньо велику проблему – відсутність спільної мови між виробниками, гуртовиками, владою. Останнім часом уряд ініціює такі зміни до податкового законодавства, стосовно цигарок, які не сприяють роботі міжнародних компаній в нашій країні.

      Ринок достатньо складний і криміналізований, йдеться про великі обсяги контрабанди. Водночас, вважаю, – всі ці питання буде вирішено, тому я б не робив з того трагічних висновків,
      – резюмує Олег Пендзин.

      Турбота про здоров’я: Чому сигарети з ментолом шкідливіші, ніж звичайні

      Єдине, вітчизняні курці мають зрозуміти – через кілька років в Україні пачка цигарок коштуватиме стільки ж як і у Європі. Як наслідок, ця звичка стане справді елітарною, тому тим, хто все ще палить варто вже зараз починати забувати про перекури.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Законодавство Публікації Бізнес Податки Тютюн Ціни
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