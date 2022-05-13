Канада уже сделала такой шаг
Соответствующее заявление глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба сделал в Германии по итогам встречи министров иностранных дел стран G7. Кулеба сообщил, что призвал страны "Большой семерки" принять законодательство для передачи Украине российских активов.
Кстати , Дуда заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию.
Обратился к министрам иностранных дел стран "Группы семи" с призывом принять законодательство и создать все процедуры, необходимые для передачи российских суверенных активов Украине,
– сообщил Кулеба.
Глава украинского МИД подчеркнул, что эти средства нужны Украине для восстановления после разрушений, причиненных Россией. Как утверждает Кулеба, Россия должна нести экономическую, финансовую и политическую ответственность за свою агрессию.
Он отметил, что Канада уже пошла навстречу Украине и сделала соответствующий шаг. Глава МИД Украины попросил страны G7 не медлить.
Канада уже сделала такой шаг. Я убежден, что остальные страны G7 также это сделают скорее скорее, чем позже. Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро. Россия обязана заплатить. Политически, экономично, финансово. Я благодарен странам G7 за положительную реакцию на мой призыв,
– сказал Кулеба.
Ущерб Украины от российской агрессии
- В апреле издание Forbes сообщало, что в мире заморожены российские активы на 400 миллиардов долларов. В Офисе Президента заявляли, что имеют два плана , как взыскать российские деньги в свою пользу.
- Также в Кабинете Министров Украины сообщали, что международные партнеры помогут нашему государству конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов.
- В украинском правительстве оценили ущерб от вторжения России в 500 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что на восстановление уйдет около 600 миллиардов долларов.
- Американский президент Джозеф Байден подал в Конгресс предложение о том , чтобы активы российских олигархов в США могли конфисковать в пользу Украины.
- Политика взыскания российских средств в пользу Украины была поддержана в ЕС. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза должны рассмотреть возможность ареста замороженных российских валютных резервов. Он говорил, их следует потратить на восстановление Украины после войны.