В 2008 году инвестор на официальных государственных торгах выкупил в Киеве по улице Хорива, 2 недвижимость в аварийном состоянии. Объект планировали реконструировать в стилистике старого Подола.

Компания прошла все проверки, уплатила налоги, а также выполнила условия договора – приобрела новое жилье 47 семьям, которые жили в старом здании. Когда же инвестор начал делать проект землеотвода и обратился за, казалось бы, формальной справкой – начались проблемы.

Когда мы подали документы на согласование в Минкульт, мне лично сделали коммерческое предложение, чтобы мы заплатили деньги. Мы не дали эти деньги, потому что это было "неподъемной платой" – 200 тысяч и 4-х комнатная квартира, вот такие ставки. И мне сказали, что у нас будут проблемы. Какие могут быть проблемы, если мы все честно купили?,

– отметила заместитель директора ЧП "Конвалія Нерухомість" Виктория Рабандирова.

В 2014 году чиновники Министерства культуры внесли аварийное здание без какого-либо номера в собственный реестр – мол, это памятник архитектуры. Инвестор это считает незаконным, ведь объект на момент приобретения не состоял на учете в Минкульте. Никакого обоснования исторической ценности аварийного сооружения владельцы не нашли, хотя перед покупкой объекта тщательно проверяли все документы.

"С самого начала заинтересован был Дегтярь Яков Яковлевич. Он возглавлял Спасскую, 12, затем пошел советником к Мазурам в Министерство культуры. И он пришел со своим багажом. Это "профессиональный человек". Грамотный человек, поэтому так грамотно закрутили, что мы и судимся до сих пор. Когда мы вынесли эти 2 объекта решением суда из памятников, как незаконно внесенные, то они сделали объявление, что это "усадьба" и начали придумывать, какая это усадьба. Минкульт не хочет говорить, что он практически всегда участвует в коррупции", – добавила Виктория Рабандирова.

Инвестор обвиняет представителей Минкульта в подделке документов и в противодействии законной хозяйственной деятельности. Продолжается досудебная проверка. На официальный запрос редакции прокомментировать ситуацию вокруг объектов представители Минкульта пока не отреагировали.

По словам застройщиков, в Украине достаточно предпринимателей, готовых работать честно – главное, чтобы не мешали коррумпированные чиновники.