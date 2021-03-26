У 2008 році інвестор на офіційних державних торгах викупив у Києві по вулиці Хорива, 2 нерухомість в аварійному стані. Об'єкт планували реконструювати у стилістиці старого Подолу.

Компанія пройшла усі перевірки, сплатила податки, а також виконала умови договору – придбала нове житло 47 сім'ям, які мешкали у старій будівлі. Коли ж інвестор почав робити проєкт землевідведення і звернувся за, здавалося б, формальною довідкою – почались проблеми.

Коли ми подали документи на погодження в Мінкульт, мені особисто зробили комерційну пропозицію, щоб ми заплатили гроші. Ми не дали ці гроші, тому що це було "непомірне комірне" – 200 тисяч і 4-х кімнатна квартира, ось такі ставки. І мені сказали, що у нас будуть проблеми. Які можуть бути проблеми, якщо ми все чесно купили?,

– зазначила заступник директора ПП "Конвалія Нерухомість" Вікторія Рабандірова.

У 2014 році чиновники Міністерства культури внесли аварійну будівлю без будь-якого номеру до власного реєстру – мовляв, це пам'ятка архітектури. Інвестор це вважає незаконним, адже об'єкт на момент придбання не перебував на обліку у Мінкульті. Жодного обґрунтування історичної цінності аварійної споруди власники не знайшли, хоча перед купівлею об'єкту ретельно перевіряли всі документи.

"З самого початку зацікавлений був Дігтяр Яків Якович. Він очолював Спаську, 12, потім пішов радником до Мазур в Міністерство культури. І він прийшов зі своїм багажем. Це "фахова людина". Грамотна людина, тому так грамотно закрутили, що ми і судимося досі. Коли ми винесли ці 2 об'єкти рішенням суду з пам'ятників, як незаконно внесені, то вони зробили оголошення, що це "садиба" і почали придумувати, яка це садиба. Мінкульт не хоче говорити, що він практично завжди бере участь в корупції", – додала Вікторія Рабандірова.

Інвестор звинувачує представників Мінкульту у підробці документів та у протидії законній господарській діяльності. Триває досудова перевірка. На офіційний запит редакції прокоментувати ситуацію довкола об'єктів представники Мінкульту поки не відреагували.

За словами забудовників, в Україні достатньо підприємців, готових працювати чесно – головне, аби не заважали корумповані чиновники.