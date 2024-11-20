Як розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, зараз на нашу державу Росія випустила величезний потік дезінформації. Це продовжуватиметься далі, тому українці ще можуть не раз почути, як нібито всі їх зрадили, перемогли та закидали ядерними ракетами.

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Що означають ядерні погрози Росії

Причина такої фантастики, якою нас закидує Росія, – це елементарні злість і страх. Владімір Путін розуміє, що попереду чекають непрості часи, особливо зважаючи на те, що на виборах у США переміг Дональд Трамп.

У Кремлі бісяться, тому що розуміють, що з приходом Трампа до влади у Вашингтоні, час починає працювати проти них. Чому? Тому що Трамп забере у росіян головний їхній козир. Він запускатиме американську нафту та газ на зовнішні ринки. Це означає, що у Росії будуть проблеми зі збутом цього продукту,

– зауважив політолог.

Щобільше, новообраний президент "пресуватиме" економіку Китаю, яка зараз допомагає Росії. Також не виключено, що Трамп дозволить Ізраїлю бомбардувати Іран, або зробить це сам. Тож цій трійці країн буде дуже важко. У Кремлі, бачачи все це, страшенно бояться та панікують і тому вигадують різні атаки.

Щодо ядерного удару, то варто пам'ятати, що про це говорять вже 3 роки, ще з першого дня повномасштабного вторгнення. Причиною завдання такого удару вважали атаку України по Росії, але й це вже трапялося, а реакції не було.

Чи можлива атака найближчим часом

Блеф Путіна розкрився, бо навіть після ударів по території Росії нічого не змінилося. Тепер у США надали дозвіл використовувати американську далекобійну зброю. Традиційно країна-агресорка вирішила навіть в цьому звинуватити Україну й почала в агонії говорити про нібито удари у відповідь, щоб "захиститися". Хоча це саме російський диктатор є агресором, бо почав війну.

Зараз у Кремлі намагаються нагнітати ситуацію. Хоча питання в тому, хто більше переляканий, тому що коли полетіли ATACMS, то навіть багато російських генералів злякалися. Вже остаточно зрозуміло, що війна програна,

– зауважив Тарас Загородній.

Тому українцям варто розуміти, що Росія є країною-терористкою, тож нових ударів не уникнути. Але ми змогли протистояти їм навіть у 2022 році, коли мали значно слабшу систему ППО, а вибухи на території ворога ще здавалися чимось нереальним.

"Атака скоріше за все буде, але вона буде схожою на ті, що відбувалися і до цього. Лиш згадайте ніч 17 листопада, коли летіло 120 ракет і 90 дронів, – підкреслив Тарас Загородній.

Зауважимо, Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці, адже це тільки грає на користь ворога. Він нагадав про важливість своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже у нас "божевільний сусід".