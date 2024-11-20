Как рассказал 24 Каналу политолог Тарас Загородний, сейчас на наше государство Россия выпустила огромный поток дезинформации. Это будет продолжаться дальше, поэтому украинцы еще могут не раз услышать, как якобы все их предали, победили и забросали ядерными ракетами.

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Что означают ядерные угрозы России

Причина такой фантастики, которой нас забрасывает Россия, – это элементарные злость и страх. Владимир Путин понимает, что впереди ждут непростые времена, особенно учитывая то, что на выборах в США победил Дональд Трамп.

В Кремле бесятся, потому что понимают, что с приходом Трампа к власти в Вашингтоне, время начинает работать против них. Почему? Потому что Трамп заберет у россиян главный их козырь. Он будет запускать американскую нефть и газ на внешние рынки. Это означает, что у России будут проблемы со сбытом этого продукта,

– отметил политолог.

Более того, новоизбранный президент будет "прессовать" экономику Китая, которая сейчас помогает России. Также не исключено, что Трамп позволит Израилю бомбить Иран, или сделает это сам. Итак, этой тройке стран будет очень трудно. В Кремле, видя все это, очень боятся и паникуют и поэтому придумывают различные атаки.

Относительно ядерного удара, стоит помнить, что об этом говорят уже 3 года, еще с первого дня полномасштабного вторжения. Причиной задачи такого удара считали атаку Украины по России, но и это уже трапялося, а реакции не было.

Возможна ли атака в ближайшее время

Блеф Путина раскрылся, потому что даже после ударов по территории России ничего не изменилось. Теперь в США предоставили разрешение использовать американское дальнобойное оружие. Традиционно страна-агрессор решила даже в этом обвинить Украину и начала в агонии говорить о якобы ответных ударах, чтобы "защититься". Хотя именно российский диктатор является агрессором, потому что начал войну.

Сейчас в Кремле пытаются нагнетать ситуацию. Хотя вопрос в том, кто больше испуган, потому что когда полетели ATACMS, то даже многие российские генералы испугались. Уже окончательно понятно, что война проиграна,

– отметил Тарас Загородний.

Украинцам следует понимать, что Россия является страной-террористкой, поэтому новых ударов не избежать. Но мы смогли противостоять им даже в 2022 году, когда имели значительно более слабую систему ПВО, а взрывы на территории врага еще казались чем-то нереальным.

"Атака скорее всего будет, но она будет похожа на те, что происходили и до этого. Только вспомните ночь 17 ноября, когда летело 120 ракет и 90 дронов, – подчеркнул Тарас Загородний.

Заметим, Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике, ведь это только играет в пользу врага. Он напомнил о важности своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь у нас "сумасшедший сосед".