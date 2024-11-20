Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО. В то же время несколько иностранных посольств в Украине остановили работу на день из-за возможной угрозы воздушной атаки со стороны врага.

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Что говорят в ГУР об "особо массированном" ударе по Украине

В разведке отметили, что в различных мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения, якобы от ГУР, которые предупреждают о значительной угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня.

Это сообщение – фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки,

– сказали представители разведки.

Там также призвали граждан доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО.

"Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и устойчивыми", – отметили в ведомстве.

В то же время в ГУР также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пережидать опасность в укрытии, где безопасно. Но просили не поддаваться паническим настроениям.

Важно! Защитники украинского неба оперативно реагируют на угрозы. В случае фиксации вражеских целей в воздушном пространстве нашего государства будут работать силы и средства ПВО.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что информационно сейчас россияне также пытаются качать панические настроения в Украине на фоне закрытия иностранных посольств. В то же время он отметил, что враг готовился к обстрелам нашего государства в холодное время года, но планы россиян известны Силам обороны. Поэтому противодействие есть и будет.

До этого несколько иностранных посольств в Украине, в частности США, Греции, Испании, Казахстана и Италии приостановили работу на день на фоне информации о массированном ракетном обстреле Украины 20 ноября.

Ранее Россия массированно обстреляла Украину ракетами различного типа 17 ноября. Тогда враг применил 210 воздушных целей – 120 ракет различного типа и 90 ударных БпЛА. Из них наши военные сбили 144 цели.