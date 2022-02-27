Летательный аппарат оккупантов попал в самый центр города. Вероятно, это был снаряд или ракета.

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Перед этим в Чернигове объявили воздушную тревогу, жители скрылись в укрытии.

Как выглядит центр Чернигова до и после обстрелов:



Последствия обстрелов в Чернигове:

Журналистам 24 канала сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, что в обед в Чернигове в результате попадания и взрыва пострадали 6 домов. Пострадали 16 человек. В каком они состоянии – пока неизвестно.

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