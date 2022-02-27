Літальний апарат окупантів влучив у самий центр міста. Ймовірно, це був снаряд або ракета.

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Перд цим у Чернігові оголосили повітряну тривогу, жителі сховалися в укриття.

Як виглядає центр Чернігова до та після обстрілів:



Наслідки обстрілів у Чернігові:



Журналістам 24 каналу повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, що в обід у Чернігові унаслідок потрапляння та вибуху постраждало 6 будинків. Постраждало 16 людей. У якому вони стані – наразі невідомо.

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