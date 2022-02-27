Поцілили в дитячу поліклініку

Ймовірно, це був снаряд або ракета. Про це повідомляє 24 канал.

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Відомо, що агресори намагались поцілити в мерію. Натомість потрапили у дитячу стоматологічну поліклініку.

Постраждали люди

Нашим журналістам повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, що в обід у Чернігові унаслідок потрапляння та вибуху постраждало 6 будинків. Вони розташовані по вулиці Магістрацькій та Кірпоноса.

За інформацією центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф постраждало 16 людей. У якому вони стані – наразі невідомо.

Зараз же ДСНС намагається ліквідувати масштабні наслідки. На місці працює 5 людей та 1 одиниця техніки.

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