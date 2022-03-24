Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона на канале "Рада", передает 24 канал.

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Харьковская ОВА сообщила, что на Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний, но ВСУ на своих позициях прорывов врага не произошло.

По словам Синегубова, за сутки было 44 обстрела из артиллерии, минометов и танков. Также 140 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня.

Центр Харькова ночью мощно обстреляли ракетами "Калибр", которые выпустили с кораблей черноморского флота РФ… Однако в целом в Харькове ситуация более или менее стабильная,

– подчеркнул Синегубов.

В Харьковской области критической точкой остается город Изюм.

"Утром был обстрелян Золочев. Также ночью пострадал город Балаклея. Мы пытаемся доставить гуманитарную помощь в эти города, хотя враг не согласовывает "зеленые коридоры", – добавил глава Харьковской ОВА.

Сейчас продолжаются бои в Изюмском районе, 23 марта там сбили два самолета кафиров. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Кстати, в МВД рассказали, что враг продолжает беспощадно обстреливать Харьков и районы пригорода. Взрывы от ракет и артиллерийских обстрелов не утихают ни днем, ни ночью. Люди почти круглосуточно не выходят из укрытий. Из-за обстрелов пылают жилые дома, школы, больницы, коммунальные и торговые объекты.

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