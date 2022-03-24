Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону на каналі “Рада”, передає 24 канал.
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Харківська ОВА повідомила, що на Харків вночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней, але ЗСУ на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося.
За його словами, за добу було 44 обстріли з артилерії, мінометів та танків. Також 140 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню.
Центр Харкова вночі потужно обстріляли ракетами "Калібр", які випустили з кораблів чорноморського флоту РФ… Проте загалом у Харкові ситуація більш-менш стабільна,
– наголосив Синєгубов.
У Харківській області критичною точкою залишається місто Ізюм.
"Зранку був обстріляний Золочів. Також вночі постраждало місто Балаклія. Ми намагаємося доставити гуманітарну допомогу до цих міст, хоча ворог не погоджує "зелених коридорів", – додав голова Харківької ОВА.
Наразі тривають бої в Ізюмському районі, 23 березня там збили два літака окупантів. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загибла.
До слова, у МВС розповіли, що ворог продовжує нещадно обстрілювати Харків та райони передмістя. Вибухи від ракет та артилеристських обстрілів не вщухають ні вдень, ні вночі. Люди майже цілодобово не виходять з укриттів. Через обстріли палають житлові будинки, школи, лікарні, комунальні та торговельні об’єкти.
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