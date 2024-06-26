Причины отключения водоснабжения объяснили в КГГА. Там отметили, что повреждение водопровода произошло на улице Кропивницкого.
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Кроме того, известно, что движение транспорта по улице Кропивницкого также ограничено.
Как сообщили в КГГА, аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте.
Где именно нет воды
Водоснабжение временно отсутствует по адресам:
- ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- ул. Крутой спуск, 6/2;
- ул. Шелковичная, 48.