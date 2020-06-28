Центр Китая пострадал от сильных ливней: затоплены дома и дороги – видео
Город Ичан в центре Китая ушел под воду. Дома – затоплены, а дороги превратились в реки. Накануне населенный пункт накрыли обильные дожди.
За 3 часа там выпало около 140 миллиметров осадков. Это рекордный показатель за последние 20 лет. Из-за ливня часть дорог в городе – заблокированы, сообщает CGTN.
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С местной фабрики эвакуировали 50 работников, которые были заблокированы в одном из цехов. Спасатели вывезли их в безопасное место на резиновых лодках.
Китайский город Ичан затопило: смотрите видео
В городе объявили высокий – четвертый уровень опасности. Синоптики предупредили, что дожди будут продолжаться еще несколько дней. Впрочем, они не будут такими интенсивными.
Накануне непогода накрыла Украину
- В течение 22 – 23 июне и частично 24 числа Украину накрыли мощные ливни. Больше всего от затяжных дождей пострадали Прикарпатье и Буковина.
- По информации ГСЧС, в результате непогоды в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов. К 29 городам и селам нет подъезда.
- В Ивано-Франковской и Черновицкой областях без газа остались 10 тысяч человек.
- Кабмин уже выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, пострадавшему в результате масштабных наводнений.