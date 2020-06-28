Город Ичан в центре Китая ушел под воду. Дома – затоплены, а дороги превратились в реки. Накануне населенный пункт накрыли обильные дожди.

За 3 часа там выпало около 140 миллиметров осадков. Это рекордный показатель за последние 20 лет. Из-за ливня часть дорог в городе – заблокированы, сообщает CGTN.

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С местной фабрики эвакуировали 50 работников, которые были заблокированы в одном из цехов. Спасатели вывезли их в безопасное место на резиновых лодках.

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В городе объявили высокий – четвертый уровень опасности. Синоптики предупредили, что дожди будут продолжаться еще несколько дней. Впрочем, они не будут такими интенсивными.

Yichang City, the nearest city to the three gorges dam in the downstream

Does the Chinese Communist Party (CCP) care? Did they even warn the people before they discharged the flood in the reservoir to downstream areas pic.twitter.com/2sit4PvMUg — Himalaya Global (@HimalayaGlobal) June 27, 2020

#CHINA – The situation in the city of Yichang, close to the Three Georges Dam is worse.#ThreeGeorgesDam #Yichangpic.twitter.com/mBC8zfqiz7 — ISCResearch (@ISCResearch) June 27, 2020

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