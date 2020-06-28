Місто Ічан в центрі Китаю пішло під воду. Будинки – затоплені, а дороги перетворилися на річки. Напередодні населений пункт вкрили рясні дощі.

За 3 години там випало до 140 міліметрів опадів. Це рекордний показник за останні 20 років. Через зливу частина доріг у місті – заблоковані, повідомляє CGTN.

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З місцевої фабрики евакуювали 50 працівників, які були заблоковані в одному з цехів. Рятувальники вивезли їх у безпечне місце на гумових човнах.

Китайське місто Ічан затопило: дивіться відео



В місті оголосили найвищий – четвертий рівень небезпеки. Синоптики попередили, що дощі триватимуть ще кілька діб. Втім, вони не будуть такими інтенсивними.

Yichang City, the nearest city to the three gorges dam in the downstream

Does the Chinese Communist Party (CCP) care? Did they even warn the people before they discharged the flood in the reservoir to downstream areas pic.twitter.com/2sit4PvMUg — Himalaya Global (@HimalayaGlobal) June 27, 2020

#CHINA – The situation in the city of Yichang, close to the Three Georges Dam is worse.#ThreeGeorgesDam #Yichangpic.twitter.com/mBC8zfqiz7 — ISCResearch (@ISCResearch) June 27, 2020

Напередодні негода накрила Україну