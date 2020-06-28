Центр Китаю постраждав від сильних злив: затоплені будинки та дороги – відео
Місто Ічан в центрі Китаю пішло під воду. Будинки – затоплені, а дороги перетворилися на річки. Напередодні населений пункт вкрили рясні дощі.
За 3 години там випало до 140 міліметрів опадів. Це рекордний показник за останні 20 років. Через зливу частина доріг у місті – заблоковані, повідомляє CGTN.
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З місцевої фабрики евакуювали 50 працівників, які були заблоковані в одному з цехів. Рятувальники вивезли їх у безпечне місце на гумових човнах.
Китайське місто Ічан затопило: дивіться відео
В місті оголосили найвищий – четвертий рівень небезпеки. Синоптики попередили, що дощі триватимуть ще кілька діб. Втім, вони не будуть такими інтенсивними.
Напередодні негода накрила Україну
- Упродовж 22 – 23 червня та частково 24 числа Україною пронеслися потужні зливи. Найбільше від затяжних дощів постраждали Прикарпаття та Буковина.
- За інформацією ДСНС, внаслідок негоди в Івано-Франківській області підтоплено понад 200 населених пунктів. До 29 міст та сіл немає під'їзду.
- В Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися 10 тисяч людей.
- Кабмін вже виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней.