Об этом сообщили в Львовскому городскому совету. Отмечают, что прорыв на водопроводной сети, диаметром 800 мм, произошел сегодня утром за памятником Тарасу Шевченко. 24 Канал публикует кадры с места происшествия.

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"Чтобы его ликвидировать, специалисты отключили подачу воды в микрорайон вокруг проспекта Свободы. Также из-за этого возможны осложнения движения транспорта на этой части дороги", – говорится в сообщении.

Центр Львова затопило: видео 24 Канала

Когда завершат работы

Завершить работы и возобновить водоснабжение планируется к 17:00. Для горожан в течение дня будет работать водовоз. Из-за порыва затопило проезжую часть возле памятника Тарасу Шевченко / Фото 24 Канала

В горсовете извинились за временные неудобства.

Заметим, что они есть. Если движение транспорта затруднено. Это пешие переходы полностью в воде. На фото и видео видно, что жители Львова пытаются обойти подтопление, но масштабы аварии значительны.

Движение по центру Львова затруднено: видео

Заметим, что Львов плавает довольно часто. Преимущественно это происходит из-за непогоды. Сильные ливни влекут за собой подтопление улиц довольно часто. Больше всего страдают от этого жители улицы Сахарова.

В последний раз Львов превращался в Венецию 3 сентября. Тогда последствия непогоды были достаточно серьезными : в ТРЦ Victoria Gardens прорвало крышу, а на Южном рынке не выдержала канализация