Центр Киева перекроют из-за крестного хода: какие улицы объезжать водителям

В пятницу, 27 июля, в 1030-летие крещения Киевской Руси состоится крестный ход УПЦ МП, в результате чего перекроют центр Киева.

Информация для тех, кто в этот день будет ездить по Киеву.

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От 6 утра и до 16:30 в центре столицы будет перекрыто движение транспорта по улице Трехсвятительской, Крещатик, Грушевького, Владимирский спуск и Парковая дорога.

По словам организаторов, на крестный ход зарегистрировались 10 тысяч участников. В полиции заявили, что усилят патрулирование железнодорожных и автовокзалов, а маршрут следования крестного хода проверят наряды криминалистов, взрывотехников и кинологов.

Крестный ход в Киеве

К слову, в четверг, 26 июля, в вареничной "Катюша", которая расположена на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что мужчин было несколько (от трех до шести человек). Все они бежали после инцидента.