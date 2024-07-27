По мнению аналитиков взамен российское военное командование может возложить на Центральную группировку войск контроль за основными наступательными усилиями России в Донецкой области.

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У Центральной группировки войск, вероятно, не хватает резервов

В ISW отметили, что перед наступательной операцией России по захвату Авдеевки с октября 2023 года по февраль 2024 года российские войска перебросили Центральную группировку войск из Кременной на Авдеевское направление. С тех пор там начали сосредотачивать почти все подразделения Центрального военного округа, которые дислоцировались в Украине

"Российское военное командование создало Центральную группировку войск как оперативные маневренные силы на узком фронте в районе Авдеевки после ее захвата в феврале 2024 года и поставило перед ней задачу использовать тактические наступления России и продвигаться как можно дальше на запад прежде чем украинские войска создадут в этом районе более сплоченные и труднопроницаемые оборонительные линии", – пишет ISW.

Эти войска значительно прорвались на северо-запад от Авдеевки в середине апреля 2024 года. Главной причиной этого стали проблемы с военной техникой в Украине, вызванные задержками западной помощи.

Впоследствии Силам обороны Украины стабилизировали фронт в этом районе и замедлили продвижение россиян: теперь российская Центральная группировка войск продвигается относительно такими же темпами, как и остальные российские войска на других направлениях фронта.

Из-за наступательной операции на Торецк в середине июня 2024 года, которую поручили опять же Центральной группировке войск, его значительные личные силы перебросили с Авдеевского направления.

Развертывание зоны обороны Центральной группировки войск свидетельствует о том, что российское военное командование может оценить маловероятность быстрого тактического продвижения в районе Авдеевки. Непонятно, основывается ли эта возможная оценка на уменьшении ограничений в материальной и живой силе Украины или конкретно на оценке неспособности Центральной группировки войск выполнить поставленные задачи,

– говорят в ISW.

Впрочем, там добавили, что это оттянет имеющуюся российскую живую силу и технику от имеющихся целей, "направленных на достижение тактически значимых успехов к северо-западу и западу от Авдеевки".

У Центральной группировки войск, вероятно, не хватает резервов, необходимых для активизации действий в районе Авдеевки до такого уровня, который бы способствовал относительно быстрому достижению при сохранении наступательного давления на Торецком и Донецком направлениях,

– утверждают аналитики.

При этом российское военное командование сейчас всячески пытается поддерживать наступательное давление по всей линии фронте, и задача Центральной группировке войск осуществить наступательные операции на большем участке больше соответствует этим усилиям, чем задача "достичь тактических преимуществ путем относительно быстрого маневра", говорят в ISW.