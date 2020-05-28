В Центре Довженко устроили обыск: фото

В здании Национального центра Александра Довженко в Киеве 28 мая устроили обыск. Правоохранители пока не прокомментировали, кто именно проводит этот обыск и по какому делу.

Кто заявил об обыске в Центре Довженко

"У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы", – написал в фейсбуке директор учреждения Иван Козленко.

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Он добавил, что с "сегодняшним заявлением это не связано, расследуют уголовное дело по Акту ревизии ГАСУ (Государственной аудиторской службы – 24 канал)".

Что говорят правоохранители

Спикер СБУ заявила, что пока нет информации об обысках, сообщает "Радио Свобода". В полиции тоже пока молчат.

Что этому предшествовало

Ранее 28 мая Центр Довженко заявил, что оказался в состоянии неплатежеспособности.

В частности, там сообщили, что с начала 2020 года Центр не получил планируемое госфинансирование по программе о господдержке кинематографии. Все потому, что Министерство финансов не утвердило представленный Министерством культуры проект паспорта программы.

Одной из причин неутверждения паспорта в Центре Довженко назвали саботаж руководством Госкино своих обязанностей. Это касается части организации бюджетного процесса и подачи в Минфин заниженных показателей финансирования Центра вопреки утвержденному годовому плану предприятия и утвержденному правительством порядку использования средств.

В упомянутых Центром ведомствах ситуацию не комментировали.

Центр Довженко расторг контракт с Минкультом

Козленко заявил, что по собственной инициативе разрывает контракт с Министерством культуры с 4 июня.

Руководить ликвидацией Национального центра Александра Довженко, развитию и установлению международной репутации которого я посвятил 8 лет своей жизни, я отказываюсь,

– отметил директор Центра.

Что известно о Центре Довженко? На сайте учреждения указано, что Довженко-Центр – крупнейший киноархив Украины. В нем хранится более 6000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино. Основан в 1994 году на базе крупнейшей во времена СССР Украинской кинокопировальной фабрики, созданной в 1948 году.