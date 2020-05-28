У Центрі Довженка влаштували обшук: фото

У будівлі Національного центру Олександра Довженка в Києві 28 травня влаштували обшук. Правоохоронці наразі не прокоментували, хто саме проводить цей обшук та в якій справі.

Хто заявив про обшук у Центрі Довженка

"У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи", ­– написав у фейсбуці директор установи Іван Козленко.

До теми Центр Довженка у Києві закрили через неплатоспроможність

Він додав, що з "сьогоднішньою заявою це не пов’язано, розслідують кримінальну справу за Актом ревізії ДАСУ (Державної аудиторської служби – 24 канал)".

Що кажуть правоохоронці

Речниця СБУ заявила, що наразі не має інформації про обшуки, повідомляє "Радіо Свобода". В поліції теж поки що мовчать.

Що цьому передувало

Раніше 28 травня Центр Довженка заявив, що опинився у стані неплатоспроможності.

Зокрема, там повідомили, що від початку 2020 року Центр не отримав планованого держфінансування за програмою про держпідтримку кінематографії. Усе тому, що Міністерство фінансів не затвердило поданий Міністерством культури проєкт паспорту програми.

Однією з причин незатвердження паспорту в Центрі Довженка назвали саботаж керівництвом Держкіно своїх обов’язків. Це стосується частини організації бюджетного процесу й подання в Мінфін занижених показників фінансування Центру всупереч затвердженому річному плану підприємства і затвердженому урядом порядку використання коштів.

У згаданих Центром відомствах ситуацію не коментували.

Центр Довженка розірвав контракт з Мінкультом

Козленко заявив, що з власної ініціативи розриває контракт із Міністерством культури з 4 червня.

Керувати ліквідацією Національного центру Олександра Довженка, розвитку та встановленню міжнародної репутації котрого я присвятив 8 років свого життя, я відмовляюсь,

– наголосив директор Центру.

Що відомо про Центр Довженка? На сайті установи вказано, що Довженко-Центр – найбільший кіноархів України. В ньому зберігається понад 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно. Заснований у 1994 році на базі найбільшої за часів СРСР української кінокопіювальної фабрики, створеної в 1948 році.