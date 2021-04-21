Дмитрий Разумков 21 апреля приехал на Волынь с рабочим визитом. Перед приездом спикера Верховной Рады в центре Луцка впопыхах сажали цветы.

Как Луцк готовился к приезду Разумкова

Цветы сажали перед главным корпусом Волынского национального университета имени Леси Украинки. Все потому, что спикер Рады должен посетить это учебное заведение.

Читайте также Заставила раздеться до белья: в школе Луцка учительница издевалась над ученицами

Свежие цветы сажают на клумбе вокруг памятника Тарасу Шевченко сразу несколько работников. Не помешал высадке даже дождь,

– говорится в сообщении.



В Луцке сажали цветы перед приездом Разумкова / Фото "Конкурент"

Что известно о визите политика на Волынь