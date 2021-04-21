В центре Луцка до приезда Разумкова срочно сажали цветы: фото
Дмитрий Разумков 21 апреля приехал на Волынь с рабочим визитом. Перед приездом спикера Верховной Рады в центре Луцка впопыхах сажали цветы.
Источник:"Конкурент"
Как Луцк готовился к приезду Разумкова
Цветы сажали перед главным корпусом Волынского национального университета имени Леси Украинки. Все потому, что спикер Рады должен посетить это учебное заведение.
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Свежие цветы сажают на клумбе вокруг памятника Тарасу Шевченко сразу несколько работников. Не помешал высадке даже дождь,
– говорится в сообщении.
В Луцке сажали цветы перед приездом Разумкова / Фото "Конкурент"
Что известно о визите политика на Волынь
- Разумков выступил на заседании сессии Луцкого городского совета. В своей речи он заявил, что парламент не преуспеет без эффективной работы местного самоуправления.
- В рамках поездки спикер Рады ознакомится с работой КП "Волынское территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства", Волынского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Небесной Сотни и предприятия ЛРЗ "Мотор".
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