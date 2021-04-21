Дмитро Разумков 21 квітня приїхав на Волинь з робочим візитом. Перед приїздом спікера Верховної Ради у центрі Луцька похапцем садили квіти.

Як Луцьк готувався до приїзду Разумкова

Квіти садили перед головним корпусом Волинського національного університету імені Лесі Українки. Все тому, що спікер Ради має відвідати цей навчальний заклад.

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Свіжі квіти садять на клумбі навколо пам'ятника Тарасу Шевченку одразу декілька працівників. Не завадив висадці навіть дощ,

– мовиться у повідомленні.



У Луцьку садили квіти перед приїздом Разумкова / Фото "Конкурент"

Що відомо про візит політика на Волинь