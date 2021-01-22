В Минске возле Дома правительства 22 января мужчина совершил самоподжог. Пострадавший выжил, его отвезли в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Пламя погасили охранники с помощью огнетушителей. Об этом сообщает TUT.BY.

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В каком состоянии пострадавший

Мужчина находится без сознания.

На месте происшествия медики диагностировали у него 50% ожогов тела.

Пострадавшего отвезли в Республиканский ожоговый центр.

По данным "Радыё Свабода", на месте происшествия обнаружили куртку, рюкзак и пластиковую бутылку, возможно, с горючей смесью.

35-летний мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег,

– рассказали в Следственном комитете.

Пока причина таких действий мужчины неизвестна.

В Минске мужчина совершил самоподжог: видео 18+

Огонь потушили охранники дома правительства: видео



В центре Минска мужчина совершил самоподжог / Фото TUT.BY