В центре Минска мужчина устроил самоподжог: видео 18+
В Минске возле Дома правительства 22 января мужчина совершил самоподжог. Пострадавший выжил, его отвезли в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Пламя погасили охранники с помощью огнетушителей. Об этом сообщает TUT.BY.
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В каком состоянии пострадавший
- Мужчина находится без сознания.
- На месте происшествия медики диагностировали у него 50% ожогов тела.
- Пострадавшего отвезли в Республиканский ожоговый центр.
По данным "Радыё Свабода", на месте происшествия обнаружили куртку, рюкзак и пластиковую бутылку, возможно, с горючей смесью.
35-летний мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег,
– рассказали в Следственном комитете.
Пока причина таких действий мужчины неизвестна.
В Минске мужчина совершил самоподжог: видео 18+
Огонь потушили охранники дома правительства: видео
В центре Минска мужчина совершил самоподжог / Фото TUT.BY
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