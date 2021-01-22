У Мінську біля будинку уряду 22 січня чоловік скоїв самопідпал. Постраждалий вижив, його відвезли у лікарню. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Полум'я погасили охоронці за допомогою вогнегасників. Про це повідомляє TUT.BY.

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У якому стані постраждалий

Чоловік перебуває без свідомості.

На місці події медики діагностували у нього 50% опіків тіла.

Постраждалого відвезли у Республіканський опіковий центр.

За даними "Радыё Свабода", на місці події виявили куртку, рюкзак і пластикову пляшку, можливо, з палаючою сумішшю.

35-річний чоловік облив себе невстановленою рідиною, після чого підпалив,

– розповіли у слідчому комітеті.

Наразі причина таких дій чоловіка невідома.

У Мінську чоловік скоїв самопідпал: відео 18+

Вогонь погасили охоронці будинку уряду: відео



У центрі Мінська чоловік скоїв самопідпал / Фото TUT.BY