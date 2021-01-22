У центрі Мінська чоловік влаштував самопідпал: відео 18+
У Мінську біля будинку уряду 22 січня чоловік скоїв самопідпал. Постраждалий вижив, його відвезли у лікарню. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Полум'я погасили охоронці за допомогою вогнегасників. Про це повідомляє TUT.BY.
Читайте також В Москві затримали білоруського бійця Кудіна, який втік з країни через репресії
У якому стані постраждалий
- Чоловік перебуває без свідомості.
- На місці події медики діагностували у нього 50% опіків тіла.
- Постраждалого відвезли у Республіканський опіковий центр.
За даними "Радыё Свабода", на місці події виявили куртку, рюкзак і пластикову пляшку, можливо, з палаючою сумішшю.
35-річний чоловік облив себе невстановленою рідиною, після чого підпалив,
– розповіли у слідчому комітеті.
Наразі причина таких дій чоловіка невідома.
У Мінську чоловік скоїв самопідпал: відео 18+
Вогонь погасили охоронці будинку уряду: відео
У центрі Мінська чоловік скоїв самопідпал / Фото TUT.BY
Поділитися новиною