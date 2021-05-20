Об этом рассказал член Дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак.

К реализации новой стратегии торгов "Центрэнерго" перешло в начале марта, после смены менеджмента компании. Основной площадкой для торгов при этом стала Украинская энергетическая биржа.

"Основной площадкой для торгов стала Украинская энергетическая биржа. Как раз в феврале 2021 года УЭБ приняла изменения к Регламенту организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии. Был ограничен максимальный объем продажи лотов по одной позиции от общего объёма электроэнергии, который заявлялся на аукцион – не более 20% от общего объёма или 50 МВт. Благодаря этому покупатели получили возможность купить даже 1 МВт, предложив за лот максимальную цену", – сообщил Галущак.

Это позволило привлечь к торгам большое количество участников, среди которых много конечных потребителей – небольших производственных предприятий, которые покупают электричество для покрытия собственных расходов, а не перепродажи. Как отметил Галущак, их спрос превышает предложение "Центрэнерго" почти в два раза.

Компания планирует продолжать практику работы на бирже и углубить сотрудничество с УЭБ, поскольку выбранный путь торговли себя оправдал.

Таким образом на рынке двусторонних договоров мы планируем продавать до 90% выработанной электроэнергии, а остальные 10% выставлять на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Краткосрочными продажами мы только корректируем свою производственную месячную программу,

– добавил директор "Центрэнерго".

В период с 14 мая до 21 июля компания планирует провести 11 аукционов по продаже электроэнергии с периодом поставки в июне-сентябре этого года.