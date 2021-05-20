Про це розповів член Дирекції "Центренерго" Володимир Галущак.

До реалізації нової стратегії торгів "Центренерго" перейшло на початку березня, після зміни менеджменту компанії. Основним майданчиком для торгів при цьому стала Українська енергетична біржа.

"Основним майданчиком для торгів стала Українська енергетична біржа. Якраз в лютому 2021 року УЕБ прийняла зміни до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії. Був обмежений максимальний обсяг продажу лотів по одній позиції від загального обсягу електроенергії, який заявлявся на аукціон – не більше 20% від загального обсягу або 50 МВт. Завдяки цьому покупці отримали можливість купити навіть 1 МВт, запропонувавши за лот максимальну ціну", – повідомив Галущак.

Це дозволило залучити до торгів велику кількість учасників, серед яких багато кінцевих споживачів – невеликих виробничих підприємств, які купують електрику для покриття власних витрат, а не перепродажу. Як зазначив Галущак, їх попит перевищує пропозицію "Центренерго" майже в два рази.

Компанія планує продовжувати практику роботи на біржі і поглибити співпрацю з УЕБ, оскільки обраний шлях торгівлі себе виправдав.

Таким чином на ринку двосторонніх договорів ми плануємо продавати до 90% виробленої електроенергії, а решта 10% виставляти на ринку «на добу вперед» і внутрішньодобовому ринку. Короткостроковими продажами ми тільки коригуємо свою виробничу місячну програму,

– додав директор "Центренерго".

В період з 14 травня до 21 липня компанія планує провести 11 аукціонів з продажу електроенергії з періодом поставки в червні-вересні цього року.