Правда, остальные деньги могут выдать рублями. Но, конечно, по официальному курсу – который в России далек от реального.

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Банк России ограничивает россиян в праве снимать валюту со счетов

Банк России, как стало известно из официального сообщения на сайте ведомства, ограничил выдачу наличных с валютных счетов россиян.

До 10 тысяч долларов США можно снять, остальные – в рублях по курсу на день выдачи.

Будут действовать ограничения с 9 марта по 9 сентября (святая наивность).

Для чего это делает российский Центробанк? Потому что люди в России паникуют, понимая последствия санкции Запада, и забирают валюту в наличные деньги. А ее в страну-агрессор больше просто не будут поставлять!