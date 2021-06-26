Цены должны были наоборот – упасть

В начале лета в стране всегда наблюдается профицит электричества. Потому что, с одной стороны снижается потребление энергии, с другой, растет количество энергии из возобновляемых источников. Из-за профицита цена должна была бы наоборот – упасть. Впрочем, чтобы не было убытков, регулятор пошел самым простым путем и ограничил работу государственных АЭС, а не частных энергогенерирующих компаний.

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Впрочем, внезапно на рынке электроэнергии появилась еще более серьезная проблема. Дело в том, что в начале июня Министерство энергетики направило в Национальную комиссию, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, письмо с предложением ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед.

Влиятельным игроком этого рынка является холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова. И именно эта компания публично выступала с подобной инициативой.

То, что предлагает сегодня министерство, это расчистить поле для ДТЭКа, для Рината Леонидовича,

– заявила эксперт по энергетике Виктория Войцицкая.

"Все для того, чтобы он (Ахметов – 24 канал) "собирал сливки" или на самом деле "сдирал кожу" с украинского потребителя в пользу конкретного олигарха, в пользу конкретной его монополии, потому что чем меньше конкуренция, тем больше есть возможность влиять на цену и гнать ее чем дальше, тем выше", – добавила она.

На рынке состоялась консолидация интересов олигархов

Сейчас НКРЭКУ не ответило на инициативу Министерства энергетики. Впрочем, основательница "Лиги Антитраста", бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская говорит, что ДТЭК продолжит и дальше давить на регуляционный орган, чтобы добиться своего. Через профильные Минстерства и парламент.

Например, на август запланировано заседание суда, где должны определить, законно ли вообще был назначен состав комиссии НКРЭКУ. Эксперт, которая во времена работы в АМКУ едва ли не единственной выступала за то, чтобы комитет признал Ахметова энергетическим монополистом, утверждает, что на рынке энергетики сейчас вообще образовалась консолидация интересов олигархов для того, чтобы они получали наибольшую выгоду.

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"Кто у нас на рынке энергетики имеет наибольшую власть? Это с одной стороны олигарх Ринат Ахметов со своей генерацией, с другой стороны – олигарх Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии. То есть, они между собой договариваются о том, как должен функционировать рынок, чтобы это было для них наиболее выгодно и соответственно их абсолютно не устраивает вопрос либерализации, большего открытия", – отметила основательница "Лиги Антитраста" Агия Загребельская.

Что говорят в Министерстве энергетики

Министерство энергетики объясняет свои намерения так – они обвиняют трейдеров в манипуляциях ценами. Поэтому якобы хотят временно запретить им продажу электроэнергии. Впрочем, независимые эксперты называют злоупотребления со стороны отдельных трейдеров единичными случаями. И считают, если уже зафиксированы такие злоупотребления – нужно наказывать кого-то конкретно, а не запрещать все и всем.

Если запретить трейдерам и электропоставщикам продавать энергию на рынке на сутки вперед, это будет противоречить условиям соглашения об ассоциации с ЕС. Это также точно не одобрит Европейское энергетическое сообщество, которое категорически против предоставления монопольных преимуществ отдельным компаниям и персонажам. И это очевидно противоречит декларациям власти о планах объявить войну олигархам.