Без ограничений, вызванных пандемией COVID-19, украинцы могут поехать на отдых в Албанию. Все из-за того, что страна не является членом ЕС.

Дмитрий Ковтун, когда узнал, что границы Албании для украинцев открыты, сразу приобрел билет на самолет авиакомпании SkyUp за 7 тысяч гривен. Об этом турист рассказал в прямом эфире на 24 канале.

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Он вспомнил, что через несколько дней уже сидел в самолете. Из "Борисполя" прилетел в международный аэропорт Тираны, где на паспортном контроле ему улыбнулись и сказали "Добро пожаловать".

В любой стране можно отдохнуть немного дешевле или немного дороже. Здесь я себя абсолютно ничем не ограничиваю. Я взял машину за 35 евро в день и путешествую по стране,

– рассказал Дмитрий Ковтун.

Турист сообщил, что гостиничный номер сразу рядом с морем стоил 50 евро за сутки. Также можно торговаться и сбить до 30-20 евро. Однако в целом цены меньше, чем в Одессе.

Какие локации посетил

"В горах расположено замечательное озеро – Коман. Оно полностью бирюзового цвета. К нему нужно подниматься высоко в горы, однако там был только я и еще 5-6 туристов", – вспомнил Дмитрий Ковтун.



Озеро Коман / Фото albaniain side

Украинец пояснил, что доехать из города Шкодер до этого замечательного озера стоило за 2 суток – 30 или 40 евро. Это также вместе бензином и ночевкой.

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"У меня сложилось ощущение, что здесь о вирусе не слышали. В аэропорту таможня и пограничники были без масок. В магазине также никто их не носит", – заявил Дмитрий Ковтун.

Он отметил, что на пляжах туристов нет, он единственный англоязычный на всем побережье. Все местные приходят на пляж только в выходные.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала

