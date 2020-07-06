Без жодних обмежень, які спричинені пандемією COVID-19, українці можуть поїхати на відпочинок до Албанії. Усе через те, що країна не є членом ЄС.

Дмитро Ковтун, коли дізнався, що кордони Албанії для українців відкриті, одразу придбав квиток на літак авіакомпанії SkyUp за 7 тисяч гривень. Про це турист розповів в прямому ефірі на 24 каналі.

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Він пригадав, що за декілька днів вже сидів у літаку. З "Борисполя" прилетів в міжнародний аеропорт Тирани, де на паспортному контролі йому посміхнулися й сказали "Ласкаво просимо".

В будь-якій країні можна відпочити трошки дешевше чи трошки дорожче. Тут я себе абсолютно нічим не обмежую. Я взяв машину за 35 євро на день й подорожую країною,

– розповів Дмитро Ковтун.

Турист повідомив, що готельний номер одразу поруч з морем коштував 50 євро за добу. Також можна торгуватися й збити до 30-20 євро. Проте загалом ціни менші, аніж в Одесі.

Які локації відвідав

"В горах розташоване чудове озеро – Коман. Воно повністю бірюзового кольору. До нього потрібно підійматися високо в гори, проте там був тільки я і ще 5-6 туристів", – пригадав Дмитро Ковтун.



Озеро Коман / Фото albaniain side

Українець пояснив, що доїхати з міста Шкодер до цього чудового озера коштувало за 2 доби – 30 чи 40 євро. Це також разом бензином та ночівлею.

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"В мене склалося відчуття, що тут про вірус не дуже й чули. В аеропорту ні митниця, ні прикордонники не мали масок. В магазині також ніхто їх не носить", – заявив Дмитро Ковтун.

Він зазначив, що на пляжах туристів немає, то ж він єдиний англомовний на всьому узбережжі. Всі місцеві приходять на пляж тільки у вихідні.



Куди можуть полетіти українці / Інфографіка 24 каналу

