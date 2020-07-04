Авіарейси потихеньку відновлюються, багато країн скоро почнуть відкривати свої кордони. І всі, хто скучив за перельотами, зможуть нарешті вирушити в довгоочікувану подорож на літаку.

На днях я впервые после карантина полетела в Одессу, потом – в Херсон. Это невероятное чувство, когда вновь взлетаешь в небо! Первый полет после длительной паузы становится особенным. Во всех смыслах.

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Как путешествовать во время "коронакризиса"?

Делюсь с вами своими наблюдениями новых реалий, в который теперь живет наш аэропорт:

Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. В здании аэропорта и в самолете, во время полета по правилам необходимо быть в маске. Об этом вам будут регулярно напоминать.

Температура. Прийдется привыкнуть к тому, что во время путешествия вам будут ее измерять минимум 4-5 раз – на входе в аэропорт, при прохождении контроля, перед гейтом, на трапе и по прилету. Если она повышена – имеют право не впускать вас. Установлены даже специальные системы сканирования температуры.

Дистанция. Сохранять ее крайне сложно. В автобусе, который везет пассажиров с вещами на посадку, – почти невозможно. В самолете средние места пустыми не остаются. Но, учитывая низкую заполненность, иногда есть возможность пересесть. На обоих моих внутренних рейсах, например, было только 50% пассажиров.

Не забудьте!

При себе, как всегда, нужно иметь документы. Билет на самолет стоит распечатать. А лучше распечатать сразу посадочный талон по предварительному чекину. Его попросят предьявить еще на входе в аэропорт. А потом самостоятельно сканировать, показав паспорт. Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы.

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Багаж можно сдать, как и раньше, красивой девушке на стойке регистрации. Я предпочитаю в недлительные поездки брать с собой только ручную кладь. Но возле трапа могут попросить отдать ее в багажное отделение.

Надеюсь, новые условия никак не помешают получить настоящее удовольствие от путешествий, которые мы все так любим!