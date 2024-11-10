Об этом 24 Каналу рассказал кандидат экономических наук и главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что российский бюджет существенно зависит от мировых цен на нефть.

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Как Трамп может надавить на Россию

Как отметил Ус, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что при его каденции Штаты начнут добывать больше нефти. Если такое произойдет, то цены на нее могут упасть. Но есть и другие факторы.

Чего я ожидаю от Трампа? Вероятно, Штаты улучшат отношения с Саудовской Аравией. Уже была также информация, что Саудовская Аравия хочет увеличить добычу и свою долю на мировом рынке. Кроме того, если бы удалось сместить режим Мадуро в Венесуэле, то на рынке появилось бы еще больше нефти

– сказал Ус.

В проекте бюджета России на следующий год рассчитывают получить 73% поступлений от продажи энергоносителей. Также там ожидают, что цены на нефть будут находиться на уровне 69,5 долларов за один баррель.

Падение цен на нефть будет большим ударом по России. Понятно, что они от этого вряд ли сразу прекратят войну. Но тогда они уже будут финансировать ее через невыплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Не стоит забывать об инфляции,

– отметил Ус.

По данным СМИ, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября. Во время него новоизбранный президент США призвал российского диктатора не эскалировать войну. Также он напомнил о значительном присутствии американских войск в Европе.