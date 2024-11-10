Про це 24 Каналу розповів кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що російський бюджет суттєво залежить від світових цін на нафту.

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Як Трамп може натиснути на Росію

Як наголосив Ус, під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово говорив, що за його каденції Штати почнуть видобувати більше нафти. Якщо таке станеться, то ціни на неї можуть впасти. Але є й інші фактори.

Чого я очікую від Трампа? Ймовірно, Штати покращать відносини з Саудівською Аравією. Вже була також інформація, що Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток та свою частку на світовому ринку. Крім того, якби вдалося змістити режим Мадуро у Венесуелі, то на ринку з'явилося б ще більше нафти

– сказав Ус.

В проєкті бюджету Росії на наступний рік розраховують отримати 73% надходжень від продажу енергоносіїв. Також там очікують, що ціни на нафту перебуватимуть на рівні 69,5 доларів за один барель.

Падіння цін на нафту буде великим ударом по Росії. Зрозуміло, що вони від цього навряд чи одразу припинять війну. Але тоді вони вже будуть фінансувати її через невиплати пенсій та зарплат бюджетникам. Не варто забувати про інфляцію,

– зауважив Ус.

За даними ЗМІ, Трамп провів телефонну розмову з Путіним 7 листопада. Під час неї новообраний президент США закликав російського диктатора не ескалувати війну. Також він нагадав про значну присутність американських військ у Європі.