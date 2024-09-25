Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, прокомментировав информацию, что цены на российскую нефть приближаются к 60 долларам за баррель. Не стоит забывать, что там еще и продают ее по скидке. Поэтому можно говорить и о 55 долларах.

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Как цены на нефть влияют на Россию

Как отметил Липсиц, в этом году весь российский бюджет прописан на уровне, если бы цены на нефть составляли 70 долларов за баррель. Чтобы свести концы с концами, им придется идти на непопулярные шаги.

(В следующем году – 24 Канал) Им придется девальвировать рубль. А это ускорение инфляции. И снова нарушение социальной стабильности, потому что люди начинают тревожиться, ведь обесцененный рубль – главный индикатор для граждан, что дела идут плохо,

– сказал Липсиц.

Вследствие этого сильно подорожают импортные товары. Это может ударить по огромному количеству отраслей. К примеру, Россия перекрывает лишь 30% потребностей в производстве из одежды. При этом большинство из них шьют в Китае под российскими марками.

Какие запасы нефти в России

Россия имеет проблемы с доступом к новым месторождениям нефти. После начала полномасштабного вторжения из страны-агрессора вышло значительное количество иностранных компаний, которые умели эффективно находить нефть и осуществлять бурение.

В прошлом году в России было много разного бурения. Но оно было не вертикальное, а горизонтальное. Вот есть месторождение, которое дает меньше нефти. Там пробуют пробурить боковые отверстия, чтобы откуда-то она дополнительно пошла. Иностранцы значительно компетентнее в этом. В России не слишком хорошо умеют это делать. Бурят фактически куда попало. А это дорого. Это съедает прибыль. Если прибыль не растет, а расходы растут, то это может привести со временем к тому, что вся отрасль перестанет быть прибыльной,

– подчеркнул Липсиц.