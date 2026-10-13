Ключевым фактором подорожания является ситуация вокруг Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Почему на самом деле дорожает топливо

Глава государства отверг обвинения в негативном влиянии действий Украины на глобальный рынок нефтепродуктов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мировой рынок реагирует на совершенно другие геополитические факторы.

Все понимают, что цены на дизельное топливо не зависят от наших ударов по объектам дизельной инфраструктуры в России. Все понимают, что это зависит от блокирования Ормузского пролива,

– сказал он.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений призыва Трампа прекратить атаки на топливно-энергетический сектор России.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

К слову, США настаивали на том, что Путин не готов договариваться о прекращении войны, а потому договоренность о топливе может помочь возобновить трехсторонние переговоры.

В то же время американские эксперты, комментируя это соглашение с Россией, отмечают, что оно вряд ли существенно снизит цены в США. Объем топлива, который поступит на рынок благодаря этой договоренности, меньше суточной потребности лишь одного транспортного сектора США.

Они также отмечают, что причина высоких цен на топливо – война в Иране, а не удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России.