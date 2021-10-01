Несмотря на удачный урожай, расходы на него выросли в разы. Стоимость на масло, сахар и гречку поднялась почти вдвое.
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Куриное мясо подорожало на целых 38%, хлеб – на 18%. Причины:
- высокие цены на эти категории продуктов на мировых рынках;
- увеличение заработных плат украинцев;
- рост цен на энергоносители;
- инфляция.
"Для того, чтобы произвести куриное мясо, надо отапливать помещение, тратить электричество. Чтобы выжать масло, необходим энергоноситель, а сегодня они чрезвычайно дороги. И все это ляжет в себестоимость продукции", – отмечает экономист Олег Пензин.
Цены будут расти в любом случае. Вопрос в том, насколько быстро они будут расти. Сколько мы получим урожая, сколько будет это стоить на мировых рынках, тогда будет известно насколько поднимутся цены.
Тернопольские продавцы на рынке говорят, что масло выросло в цене из-за подорожания затрат на его производство. То же самое с другими продуктами. И добавляют, летом его цена немного снизилась. А вот чего ждать завтра – прогнозировать не берутся.
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Реакция украинцев на рост цен
Люди говорят, что уже привыкли к постоянному подорожанию. И делятся своими методами экономии. По мнению жителей Тернополя, стоит искать продукты в различных местах, от рынка до маленьких продуктовых магазинов. Так можно найти продукты по значительно меньшей цене.
Что будет с ростом цен в дальнейшем
Несмотря на рост цен на основные продукты, осенью традиционно дешевеют овощи и фрукты:
- овощи упали в цене минимум на 8%;
- фрукты снизились в цене на 9%.
Несмотря на прогнозы экспертов, все же люди надеются, что цены на борщевой набор по крайней мере удержатся до зимы.