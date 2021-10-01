Попри вдалий цьогорічний урожай, витрати на нього зросли в рази. Вартість на олію, цукор та гречку піднялась майже вдвічі.

До теми Знову гречка: як може змінитися ціна на стратегічний продукт

Куряче м'ясо подорожчало на цілих 38%, хліб – на 18%. Причини:

високі ціни на ці категорії продуктів на світових ринках;

збільшення заробітних плат українців;

ріст цін на енергоносії;

інфляція.

"Для того, щоб виробити куряче м'ясо, треба опалювати приміщення, витрачати електрику. Щоб вижати олію необхідний енергоносій, а сьогодні вони надзвичайно дорогі. І все це ляже у собівартість продукції", – зазначає економіст Олег Пензин.

Ціни зростатимуть у будь-якому випадку. Питання в тому, наскільки швидко вони будуть рости. Скільки ми отримаємо врожаю, скільки буде це коштувати на світових ринках, тоді буде відомо наскільки піднімуться ціни. Олег Пензин Економіст

Тернопільські продавці на ринку кажуть, що олія зросла в ціні через подорожчання витрат на її виробництво. Те саме з іншими продуктами. І додають, влітку її ціна трохи знизилася. А от чого чекати завтра – прогнозувати не беруться.

Читайте також Впливають на психіку: чому дітям треба їсти більше фруктів та овочів

Реакція українців на зростання цін

Люди кажуть, що вже звикли до постійного подорожчання. І діляться своїми методами економії. На думку мешканців Тернополя, варто шукати продукти у різноманітних місцях, від ринку до маленьких продуктових магазинів. Так можна знайти продукти за значно меншою ціною.

Що буде із зростанням цін надалі

Попри ріст цін на основні продукти, восени традиційно дешевшають овочі та фрукти:

овочі впали в ціні щонайменше на 8%;

фрукти знизились в ціні на 9%.

Попри прогнози експертів, все ж люди сподіваються, що ціни на борщовий набір принаймні втримаються до зими.