Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичные телеграмм-каналы. Кое-где цены на такси достигали 800 гривен.

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Почему подорожало такси 3 июля

В связи с воздушной тревогой в Киеве, которую объявили в 17:20, поезда метро по "красной" линии курсировали от станции "Академгородок" до станции "Политехнический институт". Станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Университет" и "Вокзальная" работали только в режиме укрытия. Так в этот вечер возле станций наблюдались огромные очереди.

В метро Киева было скопление людей из-за воздушной тревоги: смотрите видео

Транспортный коллапс несколько наблюдался и на остановках наземного транспорта.

Вследствие этого в Киеве резко выросли цены на такси. На отдельных маршрутах стоимость поездки превышала 800 гривен. Особенно высокими была стоимость проезда с одного берега столицы на другой.

Цены на такси в Киеве были заоблачные / Фото из социальных сетей

Напомним, толпы на станциях метро часто наблюдаются во время воздушной тревоги. Но сейчас тревога пришлась на "час-пик", поэтому людей было гораздо больше. Огромную толпу люди заметили на станции метро "Крещатик" – места там почти не осталось Так же увеличился спрос на услуги такси.

Во время воздушной тревоги люди в Киеве скрывались в метро / Фото из социальных сетей

Напомним, Киевская городская государственная администрация ввела программу "Социальное такси" для пенсионеров и маломобильных граждан. Люди, которые пользуются этой услугой, имеют право на бесплатные поездки.